日本明起排放核污水 清華大學推算240天抵中國沿海（第二版）

日本核污水明天開始排海，清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院張建民院士、胡振中副教授團隊的宏觀模擬結果表明，核污水在排放後240天就會到達中國沿岸海域，也就是明年四月；1200天後將到達北美沿岸並覆蓋幾乎整個北太平洋。

中國外交部今日表示，強烈敦促日方撤銷錯誤決定。如果日方堅持強推排海計劃，中國政府將採取必要措施，堅定維護海洋環境、食品安全和公眾健康。中方不希望2023年8月24日成為海洋環境的災難日，如果日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任。

早在2021年，清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院張建民院士、胡振中副教授團隊從宏觀和微觀兩種不同的角度分別建立了海洋尺度下放射性物質的擴散模型，並實現了福島核污水排放計劃的長期模擬。

▲ 在第2400天時，中國東南沿岸海域主要呈現濃度較低的淺粉色，而北美西側海域已經基本被濃度較高的紅色覆蓋。（圖片來源：內媒）

宏觀模擬結果表明，核污水在排放後240天就會到達中國沿岸海域，1200天後將到達北美沿岸並覆蓋幾乎整個北太平洋。隨後，污染物一邊在赤道洋流的作用下沿著美洲海岸向南太平洋快速擴散，另一邊通過澳洲北部海域向印度洋轉移。

對於日本將排放核污水，中國外交部表示，將採取一切必要措施維護海洋環境，維護食品安全和公眾健康。中國外交部副部長孫衛東還召見日本駐華大使垂秀夫，提出嚴正交涉。

日媒：中俄曾要求日方將核污水變水蒸氣後排入大氣

責任編輯：尹航

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