幾十萬設備幾萬元回收 餐飲「收屍人」見證600萬店鋪生死

餐飲行業加速更新迭代，市場競爭在後疫情時代越發激烈，一旦餐飲創業夢碎，又有誰來清理殘骸？內地有這樣一個行業，以低廉的價格收割結業餐廳的廚具，再轉售給下一位餐飲淘金者，他們被戲稱為各類餐飲店的「收屍人」。

28歲的劉宏兵在上海做餐飲設備回收生意，以原價10%-70%的價格，從倒閉餐飲店收購設備，再加價轉賣給需要的人。上月，蘇州一間西餐廳在花費400多萬（人民幣，下同）投資和裝修店面後，因資金鏈出現斷裂等因素決定結業。餐廳股東找到他，包括焗爐、扒爐、電炸爐、洗碗機、冰箱等價值近四十萬的全新設備，賣了不到十萬元。另有一位加盟面包店的女生，不顧家人反對執意要開店。但店鋪開了半年，虧損200多萬，最終也是找到他們去收設備。

這就像是為死亡的餐飲店「收屍」，而新收回來的設備被劉宏兵拉回上海。在3間共計2000平米的倉庫裡，還堆放著他從全國各地收入的萬能烤箱、咖啡機、通用的冰箱，以及各種小電器。

企查查數據顯示，過去三年裏，全國有超過170萬家餐飲相關企業注銷吊銷，該數字超過了過去十年注銷吊銷數據的總和。與此同時，越來越多人湧入這個行業，僅2021年，餐飲相關企業新注冊量就達到334萬家，按年增長34.8%。

疫情結束後，整個經濟呈現不均衡的復蘇。期待著餐飲行業春天的人，不斷地湧入這個已經滿是嘗試者的賽道。數據顯示，新增的餐飲企業主要聚集在燒烤、火鍋、咖啡、茶飲等品類，當中以燒烤店是新增數量最多。江蘇宿遷的二手商虞婷表示，她去年收的幾十家燒烤店的燒烤車，也在不到半個月時間賣得一乾二净。

在餐飲行業流傳著「18個月」定律，意思是餐廳的生命周期平均在18個月左右。但現實是，買二手和賣二手的人都在變多，餐飲店「收屍人」均認為，這意味著餐飲店的生命周期變得更短。

「上半年是開店潮，下半年是閉店潮。」劉宏兵說，今年上半年，二手商囤積的餐飲設備很快賣出去，惟下半年這一速度慢了下來，他的倉庫見證著餐飲設備流動的循環，反映了行業的趨勢。

在武漢做全新餐飲設備生意的黃德發對此頗有感觸。他的公司主要面向餐館、酒店、學校、機關食堂銷售廚房設備。從業二十多年，在他的印像中，餐飲設備的二手交易一直都有，但今年特別多。受到一部分二手商的影響，他們今年的訂單量比以往下降30%-40%。

黃德發估算，目前二手餐飲設備和新餐飲設備的市場份額，大概是三七開。即有三成的餐飲店面會選擇二手。他明顯感受到，以前不會選擇二手的新店也開始考慮二手設備，「主要是為了降低成本，還有他們也不知道這個店到底能開多長時間。」

責任編輯：易燕丹

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