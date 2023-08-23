中國進口日本水產大減三成 在華日料店憂難經營

中國上月從日本進口的水產品，總額較去年同期少三成。有內地日本料理店表示，食材進口方面大受影響，擔心核廢水正式排海後經營情況將更為困難。

日本東京電力公司已開始稀釋核廢水的氚濃度，如果濃度降至預想的水平，明日就會排放入海。中國海關總署數據顯示，7月中國從日本進口魚類等水產品為2.3451億元，按年減少29%，按月減少逾三成。

《日本經濟新聞》分析，中國7月全面啟動對從日本進口水產品的放射性物質檢測，進口額或受此影響而下降。在中國的日本料理店經營者紛紛表示，擔心正式排海後影響會擴大。

「還沒有開始排海就已經是這種情況了，正式開始排海之後，更不知道是什麼情況」，上海市一家壽司店經營者感嘆。目前該店只能通過採購從日本經由香港進入中國大陸的非正規産品來應對，但「價格高，而且這種進貨渠道不知道可以維持到什麼時候」。雖然門市也在嘗試換成其他産地的産品代替，不過能在中國採購到的養殖竹莢魚和沙丁魚過肥，不能用來做壽司。

此外，中國當地的進貨價格也受到影響。另一家日本料理店經營者說：「因為買不到日本産而換成了中國産，但中國産這一個月也漲價了3成左右」。試著採購韓國産和澳大利亞産的魚和貝，但有的不適合生吃。

廣州市的日本餐飲店也將賣點之一的吞拿魚刺身由日本産換成了西班牙産，「很遺憾不能提供日本産」。其他日本餐飲店正在通過更換食材等緊急對應方式，將對經營的影響降至最小。

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責任編輯：易燕丹

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