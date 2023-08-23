網傳珠海新盤五折出售 住建部門：合理行為

昨日，網傳珠海一房企打響「五折」賣房第一槍，引發關注，住建部門今日回應指，該降價推盤做法是合理的市場行為。

據第一財經報道，網傳消息所指樓盤為位於珠海金灣區航空新城、由上市房企寶龍地產和雅戈爾置業共同操盤的「金灣·寶龍城」項目。該樓盤項目主要面向剛需客群，房屋面積在68-110平方米左右。2020年，該商品住房項目取得預售證，其中部分在售樓盤預計在明年6月交房。

報道引述某房產中介指，「（開發商）才重新下調備案價不久，最初備案價在2.4萬-2.8萬/㎡左右，實際銷售均價也在2.5萬-2.6萬/㎡。根據珠海住建局最新的房價備案規則，實際銷售價格不得低於備案價的85%。目前，寶龍城這個項目在下調備案價之後，再按照最低折扣85折走，實際售價降到1.5萬/㎡左右，對於購房者來說，如果當下買入，相當於每平米淨賺1萬元。」

根據珠海住建局官網最新公示信息，7月26日，金灣寶龍廣場三期D區域共計196套房源進行調價，調價後備案均價為18967.07元/㎡。三個月前，也即4月3日，D區域已有214套房源的備案價進行調降，由2021年最初的備案均價26889.95元/㎡下調至20804.33元/㎡。

值得注意的是，前述部分房源年內兩次下調備案價。以金灣寶龍廣場三期D區域1棟1201室為例，該房源總面積為69平米左右，2021年最初備案價為28002.57元/㎡，今年4月下調至21745.32元/㎡，並在7月底降為19783.96元/㎡，僅備案價降幅就達到30％左右。

對此，珠海金灣區住建局，一名主管房地產交易科室的工作人員在電話中表示，目前，寶龍城項目採取的降價推盤做法為合理的市場行為。在珠海，當地房地產開發商可以每個季度向珠海市住建局申請調整一次新房備案價，調整後，只要售價不低於備案價的八五折，就可以正常辦理網簽。

該工作人員表示，目前，珠海市對於新建商品房備案價每季度上調有比例限制，但對於下調尚無比例限制。近期以來，部分開發商可能存在資金鍊緊張的問題，希望通過以價換量加速回籠資金或盤活其他區域的樓盤項目。只要基於現行備案規則並經由市住建部門審核通過，即為合規行為。

報道指，自去年以來，在珠海市內，類似於「金灣·寶龍城」這樣的剛需和改善型新房項目，大量房源下調備案價的事情時有發生。其中，在金灣和斗門等非中心城區，這一現象尤為明顯。與兩地新房庫存量大、去化難不無關係。

世聯行相關研報顯示，2022年各月，珠海樓市成交量同比2021年各月均有一定下滑，成交價格呈直線小幅下滑態勢，整體市場面較為冷淡，項目開盤加推也有所減緩，樓市整體趨於低迷。其中，中心城區由於住房資源稀缺且沒有新項目入市，部分商品住房項目成交價仍有所上漲；但在斗門、金灣航空新城等區域，由於在售項目多，項目同質化嚴重，配套仍待完善等原因，全年以去庫存為主，房價持續走低。

進入2023年之後，珠海首套房貸最低利率已降至3.6%，樓市成交也一度有所回暖，但由於非中心城區新房庫存量大，開發商仍處於「內卷式」打折促銷階段。以寶龍城項目所處的金灣區為例，根據世聯行研報，今年上半年，金灣供應量大幅回落，區域市場呈現以量換價態勢，航空新城及其周邊項目走量加快，房價則繼續下行。

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責任編輯：袁瑋婧