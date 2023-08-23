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內地年輕人湧去「考公」 央媒：並非所有人都適合 研究生別跟風

社會熱點 16:43 2023/08/23

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內地青年就業難的話題已不是新鮮事，即使已有研究生學歷，仍難找到滿意的工作，不少人都把考公務員、吃公家飯當終極目標，這也引發多地出現幾百個人搶破頭只為爭取一個名額的事件。《中國青年報》發文提醒，並非所有人都適合體制內工作，研究生不應跟風。

年輕人對考公、考編趨之若鶩

文章稱，不少大學生因為就業難選擇考研，讀研之後又熱衷考公務員、考編制，從而最終「上岸」。人們對考公考編趨之若鶩的原因，很大程度上與體制內工作的優越性有關，此類工作保障性和安全性較強，社會地位和福利待遇較好。當前，全球處於百年未有之大變局，中國也面臨「後疫情時代」的國內外挑戰，由此帶來的高度不確定性，也使考公考編備受青睞。

文章提醒，不少學生對各類用人單位的實際情況缺乏足夠了解，往往單純聽信考公考編的好處，而對其可能存在的局限和問題不夠關注。實際上，並非所有人都適合在體制內工作，研究生也不應盲目跟風考公考編。

在考公熱的現象日益普遍之下，文章提出擔憂：當代青年人才發展方向是否存在隱患？在這一背景下，如何在社會上營造更好的創新創業環境，鼓勵年輕人更無負擔、更遵從本心地作出人生選擇，使高學歷人才專業對口、學以致用，就成為至關重要的課題。

文章稱，隨著新興業態特別是靈活就業的興起，越來越多的人選擇自主創業，對那些有意於創業的大學生而言，政府倘若能「扶上馬、拉一把」，也是好事一件。各級有關部門可以推出更多富有含金量的創新創業支持計劃，吸引研究生自主創業。比如，在啟動基金、創業指導、住房配套、創新氛圍等方面提供有力支撐，就有助於讓年輕人擺脫後顧之憂，大膽創新創業。對於有創業意願的研究生，大學也可以適當延長學制，提供更加彈性化的配套課程支持。

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責任編輯：尹航

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