信邊個？台灣學者：食用日本水產無明顯風險

日本最快明日（24日）排放福島核污水，有台灣學者指出，氚水受到潮汐、沿岸海流等作用持續擴散傳輸後，不會明顯提升海洋生物與人類食用的風險。

台媒報道，食用攝入氚水的水產是否會影響人體健康，是當前最令人關心的事。台灣大學海洋研究所教授蕭仁傑指出，這方面的研究非常地少，但答案是否定的。曾有研究把一批鯉魚魚苗養在每公升含5萬Bq（世衛標準5倍）氚水中，同時把另一批放在無氚水污染的水體中，結結兩批魚苗的生長沒有顯著差異。

蕭指，人類直接暴露在含氚廢水，或是食用氚水污染的水產造成傷害幾乎沒有先例，且福島預計排放的氚水輻射活性遠遠低於人類核試爆產生的量，在透過與海水混合快速稀釋，再受到潮汐、沿岸海流與海洋渦漩作用持續擴散傳輸之後，不會明顯提升食用風險。

義守大學醫學影像暨放射科學系兼任副教授陳清江指出，東亞地區包括中國大陸、台灣、日本、南韓的核設施，每年排放1400兆Bq以上的氚，北太平洋西部水體中氚活度仍在每公升0.3貝克以下，屬天然背景值變動範圍，遠低於偵測低限值。福島未來23年擬排放含氚廢水每年22兆Bq，可以推斷對台灣不會有影響。

責任編輯：陳建錫