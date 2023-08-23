習近平：金磚國家要深化合作反對脫鉤斷鏈

金磚國家領導人會議在南非約翰內斯堡召開，國家主席習近平在會上發表講話，指金磚國家 要堅守聯合自強的初心，加強各領域合作，發展是各國不可剝奪的權利，不是少數國家的專利，亦要反對脫鈎斷鏈、經濟脅迫。

習近平表示，金磚國家要拓展政治安全合作，維護和平安寧，當前冷戰思維陰魂不散，地緣政治形勢嚴竣，金磚國家要堅持和平發展大方向，鞏固戰略夥伴關係，在涉及彼此核心利益的問題上相互支持，就重大國際及地區問題加強協調，要積極斡旋熱點問題，推動政治解決，為熱點問題降溫去火；要進一步拓展人工智能合作，加強信息交流和技術合作，共同做好風險防範。

習近平呼籲金磚各國加強人民交流，促進文明互鍳，要尊重各國自主選擇的現代化道路，反對意識形態對立，制度對抗，文明衝突。 他又指，金磚國家要堅持公平正義，完善全球治理，國際規則要依照聯合國憲章宗旨及原則，由大家共同書寫及維護，不能誰的胳膊粗、嗓門大就說了算，更不能拉幫結派，將自己的家法幫規包裝成國際規則；支持並加強以世貿組織為核心的多邊貿易體制，反對小圈子、小集團。

籲加速擴員進程

習近平還指，發展中國家參與金磚合作的熱情高漲，很多發展中國家申請加入，要加速擴員進程，讓更多國家加入金磚大家庭，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

習近平又表示，中國將設立「中國－金磚國家新時代科創孵化園」，為科技創新成果轉化提供支撐；依託金磚國家遙感衛星星座合作機制，探索建立「金磚國家全球遙感衛星數據與應用合作平台」，為各國農業、生態、減災等領域發展提供數據支持。中方願同各方共建「金磚國家可持續產業交流合作機制」，為落實聯合國2030年可持續發展議程提供產業對接和項目合作平台。

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責任編輯：袁瑋婧