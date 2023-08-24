中方就核污水排海向日提嚴正交涉 啓海洋輻射環境監測 

日本東京電力公司確認，今日起啟動福島核污水排海。中國外交部批評日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動排海程序，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。

外交部表示，日本福島核污染水處置是重大的核安全問題，具有跨國界影響，絕不是日本一家的私事。12年前發生的福島核事故已經造成嚴重災難，向海洋釋放大量的放射性物質。日方不應出於一己之私利，為當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。

外交部續指，日本政府沒有證明排海決定的正當合法性，沒有證明核污染水淨化裝置的長期可靠性，沒有證明核污染水數據的真實準確性，沒有證明排海對海洋環境和人類健康安全無害，沒有證明監測方案的完善性和有效性，也沒有同利益攸關方充分協商。日方所作所為是將風險轉嫁給全世界，將傷痛延續給人類的子孫後代，成為生態環境破壞者和全球海洋污染者，侵犯各國人民健康權、發展權和環境權，違背自身道義責任和國際法義務。

外交部稱，日方將核污染水一排了之，同時也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。中國政府一貫堅持人民至上，將採取一切必要措施，維護食品安全和中國人民的身體健康。

生態環境部：跟蹤福島核污水排海影響

中國生態環境部批評日本政府強行啟動福島核污染水排海，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，極其自私和不負責任。中方敦促日方傾聽國際社會聲音，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，接受嚴格國際監督。

生態環境部表示，高度重視日本福島核污染水排海問題。2021年、2022年先後組織開展中國管轄海域海洋輻射環境監測，摸清目前相關海域海洋輻射環境的本底情況。監測結果表明，中國管轄海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度濃度未見異常，總體處於歷年漲落範圍內。

當局按照監控重點區域、覆蓋管轄海域、掌握關鍵通道的思路，正在組織開展今年度中國管轄海域海洋輻射環境監測。後續將持續加強有關監測工作，及時跟蹤研判福島核污染水排海對海洋輻射環境可能的影響，切實維護國家利益和人民健康。

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責任編輯：易燕丹

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