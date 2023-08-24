  • 30°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 14:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中方就核污水排海向日提嚴正交涉 啓海洋輻射環境監測 

社會熱點 09:42 2023/08/24

分享：

分享：

日本東京電力公司確認，今日起啟動福島核污水排海。中國外交部批評日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動排海程序，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。

外交部表示，日本福島核污染水處置是重大的核安全問題，具有跨國界影響，絕不是日本一家的私事。12年前發生的福島核事故已經造成嚴重災難，向海洋釋放大量的放射性物質。日方不應出於一己之私利，為當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。

外交部續指，日本政府沒有證明排海決定的正當合法性，沒有證明核污染水淨化裝置的長期可靠性，沒有證明核污染水數據的真實準確性，沒有證明排海對海洋環境和人類健康安全無害，沒有證明監測方案的完善性和有效性，也沒有同利益攸關方充分協商。日方所作所為是將風險轉嫁給全世界，將傷痛延續給人類的子孫後代，成為生態環境破壞者和全球海洋污染者，侵犯各國人民健康權、發展權和環境權，違背自身道義責任和國際法義務。

外交部稱，日方將核污染水一排了之，同時也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。中國政府一貫堅持人民至上，將採取一切必要措施，維護食品安全和中國人民的身體健康。

生態環境部：跟蹤福島核污水排海影響

中國生態環境部批評日本政府強行啟動福島核污染水排海，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，極其自私和不負責任。中方敦促日方傾聽國際社會聲音，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，接受嚴格國際監督。

生態環境部表示，高度重視日本福島核污染水排海問題。2021年、2022年先後組織開展中國管轄海域海洋輻射環境監測，摸清目前相關海域海洋輻射環境的本底情況。監測結果表明，中國管轄海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度濃度未見異常，總體處於歷年漲落範圍內。

當局按照監控重點區域、覆蓋管轄海域、掌握關鍵通道的思路，正在組織開展今年度中國管轄海域海洋輻射環境監測。後續將持續加強有關監測工作，及時跟蹤研判福島核污染水排海對海洋輻射環境可能的影響，切實維護國家利益和人民健康。

信邊個？台灣學者：食用日本水產無明顯風險

日本明起排放核污水 清華大學推算240天抵中國沿海（第二版）

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中方召見日本駐華大使 就核污水排海提嚴正交涉
2023/08/22
中方召見日本駐華大使 就核污水排海提嚴正交涉
日本明起排放核污水 清華大學推算240天抵中國沿海（第二版）
2023/08/23
日本明起排放核污水 清華大學推算240天抵中國沿海（第二版）
中國進口日本水產大減三成 在華日料店憂難經營
2023/08/23
中國進口日本水產大減三成 在華日料店憂難經營
信邊個？台灣學者：食用日本水產無明顯風險
2023/08/23
信邊個？台灣學者：食用日本水產無明顯風險

你可能感興趣

中方召見日本駐華大使 就核污水排海提嚴正交涉
22:10 2023/08/22
中方召見日本駐華大使 就核污水排海提嚴正交涉
日本明起排放核污水 清華大學推算240天抵中國沿海（第二版）
13:02 2023/08/23
日本明起排放核污水 清華大學推算240天抵中國沿海（第二版）
中國進口日本水產大減三成 在華日料店憂難經營
16:16 2023/08/23
中國進口日本水產大減三成 在華日料店憂難經營
環境評估 污染 核災 日本 中國

上一篇文章

內地大額存款須證明納稅和資金來源？人行闢謠

下一篇文章

信邊個？台灣學者：食用日本水產無明顯風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海往返成都 東航C919首次雙客機營運　
上海往返成都 東航C919首次雙客機營運　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款