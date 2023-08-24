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中方開展海洋輻射環境監測 跟蹤福島核污水排海影響

社會熱點 09:42 2023/08/24

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日本東京電力公司確認，今日起啟動福島核污染水排海。中國生態環境部表示，正組織開展管轄海域海洋輻射環境監測，及時跟蹤福島核污水排海影響。

生態環境部批評日本政府強行啟動福島核污染水排海，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，極其自私和不負責任。中方敦促日方傾聽國際社會聲音，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，接受嚴格國際監督。

生態環境部表示，高度重視日本福島核污染水排海問題。2021年、2022年先後組織開展中國管轄海域海洋輻射環境監測，摸清目前相關海域海洋輻射環境的本底情況。監測結果表明，中國管轄海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度濃度未見異常，總體處於歷年漲落範圍內。

當局按照監控重點區域、覆蓋管轄海域、掌握關鍵通道的思路，正在組織開展今年度中國管轄海域海洋輻射環境監測。後續將持續加強有關監測工作，及時跟蹤研判福島核污染水排海對海洋輻射環境可能的影響，切實維護國家利益和人民健康。

信邊個？台灣學者：食用日本水產無明顯風險

日本明起排放核污水 清華大學推算240天抵中國沿海（第二版）

責任編輯：易燕丹

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