美再批5億美元對台軍售 京斥危害台海和平促撤銷

美國再批准對台出售總值5億美元的軍事裝備，涉及用於F-16戰機的紅外線搜索追蹤系統。中方對此強烈不滿，堅決反對，敦促美方立即撤銷對台軍售計劃。

美國國務院表示，對台出售的軍備涉及F-16戰機的紅外線搜索追蹤系統，以及相關測試支援、器材、電腦軟件及零件等。聲明指，有關系統將改善台灣應對當前和未來威脅的能力，又指支持台灣繼續實現軍隊現代化及保持可靠的防禦能力，符合美國的國家、經濟及安全利益。

這是美國總統拜登上任以來第11次對台軍售，也是繼上月底拜登運用總統撥款權向台灣提供3.45億美元軍援後，又一次強化台灣軍力行動。

台灣的防務部門表示，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續對台提供防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。這次美方同意供售的紅外線搜索追蹤系統，是配合F-16V（blk70）戰機研發的最新型式，可進一步強化戰機對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空中作戰效能。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報的規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，損害中國主權和安全利益，危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿，堅決反對。

汪文斌強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止武裝台灣的危險趨勢，停止危害台海和平穩定。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

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責任編輯：易燕丹

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