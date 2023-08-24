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美再批5億美元對台軍售 包括F-16戰機紅外線追蹤系統

國情動向 10:33 2023/08/24

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美國再批准對台出售總值5億美元的軍事裝備，涉及用於F-16戰機的紅外線搜索追蹤系統。台灣的防務部門表示，追蹤系統將大幅提升空戰效能。

美國國務院表示，對台出售的軍備涉及F-16戰機的紅外線搜索追蹤系統，以及相關測試支援、器材、電腦軟件及零件等。聲明指，有關系統將改善台灣應對當前和未來威脅的能力，又指支持台灣繼續實現軍隊現代化及保持可靠的防禦能力，符合美國的國家、經濟及安全利益。

這是美國總統拜登上任以來第11次對台軍售，也是繼上月底拜登運用總統撥款權向台灣提供3.45億美元軍援後，又一次強化台灣軍力行動。

台灣的防務部門表示，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續對台提供防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。這次美方同意供售的紅外線搜索追蹤系統，是配合F-16V（blk70）戰機研發的最新型式，可進一步強化戰機對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空中作戰效能。

中國國防部曾表示，美國對台提供軍事援助，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重威脅台海和平穩定，中方對此表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

國防部：堅決反對美方對台售武 已提嚴正交涉

解放軍台島周邊軍演：對台獨勢力挑釁嚴重警告（多圖有片）

責任編輯：易燕丹

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