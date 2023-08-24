美國尋求將美中科技合作協議短期延長6個月 以談判修訂內容

美國國務院周三表示，美國正在尋求將與中國簽署了幾十年的科技協議短期延長六個月，以便與中方進行談判，「加強」該協議。該協議原本大約每五年續簽一次。

現階段協議將在8月27日到期

據路透社報道，上述協議簽署於北京和華盛頓1979年建交時，此後大約每五年續簽一次，這是表明雙方可以擱置爭議、攜手合作的強有力訊號。現階段協議將在8月27日到期。

報道提到，對中國日益增長的軍事實力和竊取美國科學和商業成果的擔憂，引發人們對該協議是否應該繼續的疑問。

美國國務院發言人表示，這次為期六個月的短期延期將使該協議繼續有效，同時美方將尋求當局進行談判，以修訂和加強科技協議的條款。發言人強調，這並不意味着美國承諾長期延長該協議。

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美國國務院表示，該協議為兩國政府間的科技合作提供了一致的標準，如果協議失效，各機構將不得不與中國政府協商各自的安排。發言人還說，「我們清醒地認識到（中國）國家科技戰略帶來的挑戰、北京在這一領域的行動以及它們對美國國家安全和知識產權構成的威脅，並致力於保護美國人民的利益。」

中國駐美大使館沒有立即回應路透社的置評請求，但中國官員曾表示希望續簽該協議。中國官媒《中國日報》（China Daily)）曾發表社論稱，40多年來，中美兩國在上述協議的框架下相繼簽訂了30多個議定書/協議，涉及20多個子領域，覆蓋了衛生健康、氣候變化、生態保護和核安全等領域，為兩國建立互信、擴大合作奠定了堅實基礎。

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責任編輯：尹航

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