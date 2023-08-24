8月各地逾40條樓市新政出爐 一線城市仍待細則落地

中央政治局會議提出「適時調整優化房地產政策」至今已滿一個月，各地出台逾40條樓市新政，惟一線城市調整更為謹慎，政策細則尚未落地。分析認為，若一線城市政策出台節奏較慢或力度較小，市場預期將進一步走弱。

各地優化政策出台頻率明顯加快，中指研究院監測數據顯示，截至8月22日，8月各地出台政策已超40條，高於5-7月全月平均數量。其中，鄭州已執行「認房不認貸」 ，廈門首先下調二套房首付比例。重慶強調要緊盯「金九銀十」，研究落實好有利於房地產市場平穩健康發展的政策舉措，相關政策能出盡出、應出早出。

《澎湃新聞》引述鄭州鏈家一門店店長表示，鄭州15條樓市新政發布後，對市場有一定的影響，特別是熱點區域的成交量上漲比較明顯。諸葛數據研究中心監測數據顯示，第32周（7.31-8.6）鄭州二手房成交1831套，環比上漲61.32%，33、34周再漲1.02%和3.41%。

諸葛數據研究中心高級分析師陳霄表示，15條新政中提出取消限售，對提升二手房市場流通性有著重要意義，帶動成交上行；新房市場則表現不顯著，第33周鄭州新房成交呈現上漲態勢，成交1501套，環比上漲17.45%，34周再次下行。

鄭州發布樓市15條 暫停住房限售 落實「認房不認貸」 政策

官媒：一線城市樓市調控方案已上報中央 將逐步出台

一線城市方面，北上廣深四城住建部門7月底相繼表態支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展，惟政策細則仍處研究擬定階段尚未落地。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，對於一線城市而言，一方面，政策出台信號意義大，對其他城市的樓市政策也會起到風向標作用；另一方面，一線城市購房需求仍較為旺盛，政策優化力度大小直接影響著市場情緒。

她說，短期來看，一線城市政策優化方向或包括優化「認房又認貸」、降低二套首付比例、優化部分區域限購、降低交易稅費、調整普宅認定標準等，有望結合人口、人才政策進行優化調整。若實質性政策盡快落地執行，一線城市房地產市場活躍度有望提升，從而對整體市場情緒產生積極帶動，穩定市場預期。若一線城市政策出台節奏較慢或力度較小，預計市場預期將進一步走弱，短期房地產市場調整態勢或延續。

陳霄則提到，長期以來一線城市房地產政策都處於嚴控之下，但是需求量巨大，若是鬆綁程度把控不好可能會引起市場的大幅波動影響房地產市場平穩發展，因此政策的制定更為審慎嚴謹。但具體政策的落地只是時間問題，採取的方式上可能偏向於分區域遞進。

北京深圳齊表態 支持兩類住房需求促樓市健康發展

廣州市住建局：將盡快推出樓市政策措施

責任編輯：易燕丹

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