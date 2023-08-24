海關總署：即日起全面暫停進口日本水產品

日本東京電力公司今日中午正式啟動福島第一核電站核污水排海。中國海關總署發公告稱，即日起全面暫停日本水產品進口。

公告指，為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定周四（24日）起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包括食用水生動物。

在北京，外交部稍早前批評，日本政府單方面強行啟動福島核事故污水排海，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。中國政府將採取一切必要措施，維護食品安全和中國人民的身體健康。

生態環境部則組織開展今年度中國管轄海域海洋輻射環境監測，並及時跟蹤研判核污水排海對海洋輻射環境可能的影響。

中方就核污水排海向日提嚴正交涉 啓海洋輻射環境監測

日本明起排放核污水 清華大學推算240天抵中國沿海（第二版）

責任編輯：易燕丹

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