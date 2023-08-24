內地掀搶鹽潮有人買足90包 專家：國產主要是井鹽

日本今日起開始福島核污染水排海，內地江浙沿海地區民眾也掀起搶鹽潮，專家提醒，國產食用鹽主要來自於井鹽，不涉及污染區域。

據揚州新聞廣播，今天早上在揚州的大潤發等超市，購買食鹽的市民明顯增多，一些品牌食鹽的貨架已經被清空。不少購買食鹽的市民表示，雖然知道食鹽保質期只有3年，但是看到其他人買了，也就「跟風」囤一些。

市民的恐慌一部分是來自微信群，一些微信群已經開始分享「囤鹽」信息。網上截圖顯示，有人已經購買了90包鹽。

超市銷售人員則告訴記者，因為揚州市場上在售的食鹽大部分都是井鹽，而國人食用的食鹽大部分也是井鹽，因此，市民無需過度恐慌，更沒有必要「囤鹽」。

中國鹽業協會會長表示，國家有嚴格的食品安全規定，國內的產鹽量也滿足需求，所以不建議效仿南韓民眾囤鹽的做法。

此外，廣東鹽業集團相關負責人介紹，目前，省、市兩級食鹽政府儲備量和企業社會責任儲備共10.8萬噸，能保障食鹽充足供應。市民不必恐慌，更不必效仿「囤鹽」。同時，廣東鹽業已對廣東省主要海鹽生產工區的海域海水及生態海鹽進行了α、β放射性項目的第三方送樣檢測，結果顯示目前的廣東海鹽是安全的。

受此影響，8月23日，A股市場鹽業、水產養殖、核污染防治等板塊紛紛走強。8月23日，江鹽集團（601065.SH）錄得兩連板，蘇鹽井神（603299.SH）漲停，雪天鹽業（600929.SH）漲超9%、中鹽化工（600328.SH）收漲6.7%、雲南能投（002053.SZ）漲3.35%。表現強勁的還有水產板塊，大湖股份（600257.SH）、百洋股份（002696.SZ）雙雙漲停，國聯水產（300094.SZ）一度大漲超16%，獐子島（002069.SZ）、中水漁業（000798.SZ）等紛紛跟漲。

責任編輯：袁瑋婧