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外國律所憂反間諜法紛撤出中國 近5年減少39家

社會熱點 15:08 2023/08/24

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內地經濟復甦步伐放緩，加上新修訂的反間諜法實施，外資公司認為在華發展前景不穩定因素增多，部分外國律師事務所頓生退意，準備削減在中國的業務，甚至完全撤出中國。

美國之音報導，全球收入名列前茅的瑞生國際律師事務所（Latham & Watkins），將於今年關閉在上海開設20年的辦事處，計劃把當地業務和律師移轉至繼續營運的北京辦事處。

另一國際律師事務所德同（Dentons），2015年宣布與中國大成律師事務所合併。但英國金融時報引述合夥人發送給客戶的電郵透露，大成在今年8月起已經不再是Dentons集團的成員。

中國司法部數據顯示，在華注冊開展業務的外國律師事務所辦事處持續減少。2017年有244家外國律師事務所在中國設立辦事處，2018年跌至230家，2019年225家、2020年217家、2021年208家。截至今年6月14日，外國律師事務所在中國的辦事處跌至205家，5年間減少39家。

四川省律師協會刑事專業委員會委員、現於四川英濟律師事務所執業的冉彤表示，從前這些外國律師事務所不介意跟中國公司分享一些重要數據，不過現在他們對監視著這些公司的中國政府有所懷疑，所以唯有中止合作。

此外，內地經濟持續下行，多省市的律師指生意大不如前，冉彤表示他任職的律師事務所生意額較疫情前少一半。廣東律成定邦律師事務所的律師范標文也坦言，疫情後生意不好做，業務差不多砍半。

不過也有律師事務所對中國前景抱有信心，報道指，金杜律師事務所（King & Wood Mallesons）在中國的律師事務所，7月與跨國律師事務所安睿順德倫國際律師事務所（Eversheds Sutherland）建立合作關係，擴大業務合作。

中國新《反間諜法》生效 華府警告美企或面臨風險

美國務院：對中方鼓勵全民參與反間諜表示擔憂

責任編輯：易燕丹

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