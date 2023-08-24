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核污水1年後抵台灣海峽 台當局：對台影響可忽略

社會熱點 15:23 2023/08/24

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日本今天正式將核處理水排放入海，台灣方面指，根據分析，日本核處理水排放1年至2年之間，部分廢水將到達台灣海峽附近，在4年後達到濃度最大值，但對台灣附近輻射安全影響為「可忽略」。

台當局今日表示，根據原能會掌握，國際原子能總署在邀請包括中國、韓國、美國等11個會員國組成的調查團後，認定日本排放計畫符合國際排放標準。

負責人指，目前根據原能會、氣象局合作所完成的擴散模型分析圖，在日本排放1年至2年後，部分廢水將到達台灣海峽附近，預計4年後達到濃度最大值，但相關數值皆低於台灣海域原本氚環境的平均值，對台灣附近輻射安全影響是「可忽略」程度。

負責人表示，其實政府在2020年為把關民眾安全與健康，便超前部署成立跨部會平台，秉持科學專業監測評估，參照國際標準，嚴格監測執行掌握排放源頭資訊，強化海域跟海產的輻射監測，建立海洋擴散評估模式跟建置資訊公開平台等配套措施，維護民眾健康與台灣周邊海域的安全。

他還指，當局也曾3度赴日本進行實地考察，採樣與檢測日本海水、漁產、環境、生態樣本及日本進口食品，皆未出現輻射檢測異常狀況。

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責任編輯：袁瑋婧

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