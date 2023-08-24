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台灣9月1日起恢復第三地陸客來台觀光

社會熱點 16:50 2023/08/24

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台灣陸委會今天宣布，9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台從事觀光活動。

據台媒中央社報道，陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，依據COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後逐步恢復兩岸健康有序交流政策，在風險可控及做好配套前提下，自9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台從事觀光活動。

交通部觀光局組長湯文琦指出，根據統計，在疫情前、2019年，第三地陸籍人士全年來台觀光人次為9.3萬人次。

中國大陸於2019年7月31日以「鑒於當前兩岸關係」為由，公告自2019年8月1日起暫停陸客赴台自由行，迄今未恢復。

國台辦5月19日宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊旅遊業務；陸委會彼時回應，對於對岸解除禁令表示歡迎，大陸應該同時開放大陸民眾來台旅遊限制，才能逐步達到COVID-19疫情發生前正常交流原貌。

此前中國文旅部辦公廳8月10日發布通知，公布第3批大陸旅行社恢復出境團隊旅遊業務國家名單，旅遊目的地包括美國、日本、韓國、澳洲等國家，名單未列入台灣；陸委會彼時再喊話，持續呼籲對岸觀光客對等開放。

大陸即日恢復旅行社經營台灣人赴陸團隊遊業務

責任編輯:袁瑋婧

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