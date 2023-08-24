上海金山突擊檢查超市及日料店 是否銷售福島等地食品

日本政府正式啟動福島核廢水排海，中國海關總署早前（7日）已宣布加強審查日本食品，並繼續禁止進口福島等10個都縣的食品。在上海，為進一步規範進口食品市場，昨日（23日）下午，金山區市場監管局山陽所對轄區內部分商超、餐飲店展開了進口食品突擊檢查。

據上海金山區微信公眾號今日發布，在金山區一家超市內，有執法人員對超市銷售進口食品經營單位證照是否齊全有效、是否銷售中國海關禁止進口的日本福島等10個縣（都）的食品等情況進行檢查，檢查範圍包括酒水飲料、糖果糕點等。

檢查中，執法人員發現，某一款日本進口食品未標明具體產地，當即要求超市負責人提供進口貨物報關單等文件。最終查明，該商品產地不在禁止進口範圍內，符合銷售要求。

隨後，執法人員來到一家日本料理店，對菜單上在售的進口酒水飲料進行檢查，並走進後廚檢查菜品原料產地。檢查過程中，執法人員向商家普及宣傳了進口食品安全知識、法律法規，並警示商家，不得銷售海關禁止進口的食品。

「商品的包裝不要丟掉，都要留好的，上面有產地和其他一些信息，要注意保存好。」

本次檢查未發現違法行為。相關部門提示，消費者在購買進口食品時要擦亮雙眼，到正規場所購買，注意中文標籤，並關注食品產地、來源生產日期等信息。

責任編輯：蒯宇澄

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