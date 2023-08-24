內地日料店紛稱影響不大：食材多國產 鰻魚福建養殖

中方即日起全面禁止日本海產品進口，內地日料店負責人則表示，對他們影響並不大，有店主指出，平價日料店本身是用的都是國內食材。

據平台統計，目前中國內地有79324家日本料理店，是排名第六的菜系。《錢江晚報》就食材問題也詢問了在杭州的日料餐企，相關工作人員告訴記者，日本核污染水排放其實對於他們的影響來說不大。店裏的食材從日本進口的也不是很多，比如生蚝是法國來的，三文魚是從法羅群島來的，牛肉用的是澳洲和牛……像店裏原有的一些來自日本的食材，等到賣完之後就不再進貨，產品也會從菜單上下架。

而另外一家日料企業的負責人表示，他們店也沒有日本的進口海產品，並且他還告訴記者，對於拉麵店、鰻魚店、燒鳥店等大多數平價的日料店來說，食材本身就大多來自中國本土，比如鰻魚通常是福建養殖，燒鳥店也以中國的雞肉為主。

真正受到影響的是以新鮮生魚為核心食材的高端日料店，人均消費在500元（人民幣，下同）乃至1000元、2000元不等，招牌不論是壽司、omakase、懷石還是割烹、會席，高價原因大多源自日本食材的拿貨能力，以及廚師對食材的理解和處理能力。

報道指，隨着核污染水排放引發的市場和政策變化，所謂「日本進口」、「當天空運」這些被部分不良日料經營業者採用的「財富密碼」，以及「玩概念」和「打信息差」創造出來的溢價空間，或許將不復存在。

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責任編輯：袁瑋婧