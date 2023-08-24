內地研究：大數據顯示 僅7%國際輿論支持日核污水排放

海南大學「一帶一路」研究院國際數據與輿論研究中心在2021年4月曾發布報告指，根據大數據分析，國際社會支持日本政府排放福島核污水意見的僅7%。

該報告稱，在Google trends上分別用「Fukushima water」、「Fukushima water release」、「Fukushima wastewater」、「radioactive water」、「nuclear water」這些關鍵詞進行搜索，經對比分析，認為對事件比較關注或比較有影響的國家和地區為：中國、中國香港、日本、韓國、美國、英國、加拿大、新加坡、澳大利亞、印度、菲律賓。

基於Meltwater中文本情緒分析模型來看，約68％的各國民眾對此持中立態度或是未表達明確觀點，表示支持福島核污水排放意見的約占比7％，而持反對意見的約占比21％ ，約為支持意見的3倍。

從情緒分析模型的結果來看，日本國內對此舉持反對意見的輿論數量（22%）依舊要高於持支持意見的輿論數量（19%）。

報告還指，在情緒分析模型中，發現美國民眾的觀點與全球輿論的整體情緒分析大致相同，極小比例持支持意見（2%），與美國政府的反應大相逕庭，並有不少美國民眾對美國政府支持日本的行為表達不滿。

報告建議，中國內地和香港地區，應設立更高的標準來規管來自日本的食品，尤其是香港已連續16年成為日本食品的最大輸出地區，香港特區政府未來應進一步加強管控、檢測來自日本的食品，以保障民眾的健康。

責任編輯：袁瑋婧