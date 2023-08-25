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歐盟有意出台新規 限制對華科技領域投資

國情動向 11:16 2023/08/25

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繼美國總統拜登本月簽署行政命令限制對中國高科技領域投資後，歐盟方面正在密切關注局勢發展，有意出台類似措施，並與白宮保持聯繫。有報道指，歐盟委員會有意在今年年底之前提出這一倡議。

分析指 歐洲的方式將和美國非常類似

今年六月，歐盟委員會發布了旨在去風險的經濟安全戰略，其中就包括對外投資審查機制，防止敏感技術外流並用於軍事領域。

在美中兩大經濟體全方面競爭日益激烈的背景下，作為美國傳統盟友的歐洲將去風險、降低對中國的經濟依賴作為維護自身安全的重要目標。不過，由於歐洲企業在中國有大量投資，各國在制定關於經濟安全的具體措施方面有所不同，同時歐盟成員國政府有時也會面對企業的不同意見。

英媒報道指，在拜登當局公布行政命令後，德國經濟部表示，德國將「積極參與」歐盟將採取何種措施的討論。而在法國方面，愛麗舍宮和法國經濟部均沒有發表評論。報道引述一名歐盟外交官的話說，有成員國持保留意見，認為出台該項文件之前需要做出評估，因為會對商業產生重大影響。此外，由於歐洲的風險投資基金比美國少，採取的方式會有所不同。

歐洲對外關係委員會的政策分析師格爾克（Tobias Gehrke）表示，歐洲國家的政府正在嚴肅看待這一問題，並將在9月開始討論，首先就是要指出可能的風險，歐洲有可能列出關鍵技術清單。

英國據報考慮跟隨美國 限制對中國科技業投資

羅馬國際社會科學自由大學客座教授、政策風險咨詢公司Policy Sonar的創辦人加列蒂(Francesco Galietti)認為，歐洲和美國未來關於對中國高科技產業的投資限制不會有大的差異。他認為，半導體、人工智能和量子計算是關鍵領域，所有舉措都是在歐盟和美國之間經過廣泛磋商後制定的，所以可以確信歐洲的方式將和美國非常類似。

格爾克表示，在半導體和量子計算領域，歐盟毫無疑問將會採取限制措施，例如荷蘭政府和歐盟非常了解半導體行業及其價值鏈，但人工智能領域的情況將會比較複雜。

中國官媒《環球時報》英文版評論則認為，出於經濟聯繫和雙邊關係考慮，歐洲不太可能順從美國對華投資禁令。文章認為，法德兩大歐洲國家不會順從美國脫鉤的舉動，這樣的限制會對自身科技產業造成巨大損害，使其發展偏離軌道。

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責任編輯：尹航

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