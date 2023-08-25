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核污水 | 內地壽司品牌密集表態：無日本進口食材改國產代替

社會熱點 11:26 2023/08/25

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中國公布全面暫停進口日本水產品後，廣州、重慶等地多壽司店相繼表態，稱已無日本進口海產，改用國產和外國安全海域的食材。

為消除消費者的疑慮，內地多間日本料理餐廳發公告明確食品產地來源。廣州的大雄壽司表示，該公司經正規渠道採購符合安全規範的食材，並未使用福島等日本10縣的產品。重慶的奈賜壽司稱，無任何日本進口食材，三文魚為挪威進口，其餘食材均為國產。

此外，回轉壽司巨頭壽司郎公關部負責人對《廣州日報》表示，「我們很大部分食材來自日本以外世界各地，日本產地部分會盡快聯繫其他產地供應。」

美心集團旗下元氣壽司方面負責人稱，「今年3月日本公布計劃開始，我們已經啟動停用日本食材的計劃，逐步替換掉日本食材。從7月份開始，所有門店已經沒有使用日本海產了，改用國產和外國安全海域的優質食材。」

「小林刺身」更特意製作海報，標注各種食材原產地。該門店的北極貝、牡丹蝦來自加拿大，甜蝦來自俄羅斯，三文魚來自挪威、金槍魚來自澳大利亞，海膽、赤貝和貝柱來自大連。

《第一財經》報道，各個價位的日料店對日本食材的依賴程度不高，但確實都在尋找新供應商，價格方面暫時不會有太大變化。

在上海經營Omakase的老闆則認為，這次政策對一些高端日料店，尤其是以生食為主的壽司店影響很大。但同時會促使中國本地食材供應鏈的升級優化，福建、山東、海南等地的海鮮食材都可能提供替代品。

信邊個？台灣學者：食用日本水產無明顯風險

中國進口日本水產大減三成 在華日料店憂難經營

責任編輯：易燕丹

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