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【神州快訊】北京平谷大桃赴港推介 72小時直達港澳市民餐桌

特約 12:00 2023/08/25

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活動現場簽約

8月24日，北京市平谷區以「福桃飄香入港澳，攜手共進向未來」為主題在香港舉行高大尚平谷推介活動。活動邀請香港、澳門政商人士以及農業科技、物流電商、休閒文旅等領域100多名企業家相聚一堂，共品大桃、共商合作。

平谷區是中國著名的大桃之鄉，目前擁有白桃、蟠桃、油桃、黃桃四大系列近300餘個品種，年產大桃3億斤。平谷大桃以「個大、味濃、色豔、質優」的特點，受到廣大消費者青睞。作為平谷最具特色的「土特產」，大桃已經成為平谷現代農業的「金字招牌」，是平谷果農收入的主打產品，成為名副其實的「致富桃」。

平谷大桃進入香港永旺超市銷售

定制「文化桃」 培育「科技桃」

推介會上，香港、澳門政商嘉賓和平谷區政府相關負責人分別致辭，平谷區相關部門和企業進行大桃推介。依托「高科技、大流量、新時尚」的高大尚平谷發展優勢，港澳消費者綫上下單平谷大桃後，通過暢達快捷的現代物流網絡和冷鏈物流技術，72小時內即可送達港澳消費者手中，確保吃上質優、品鮮、味美的時令桃。同時，平谷區還面向港澳市場推出文創桃服務，滿足消費者個性化定制需求，通過管理技術可以在桃子上呈現「福、祿、壽、禧」等不同圖案，塑型出壽星、佛陀、葫蘆等不同形態的平谷「文化桃」。港澳市民還可以通過網絡遠程認養平谷桃樹，實現「在中國桃鄉有棵樹」的美好願望。認養之後，桃農將採用良種、良田、良法進行智慧化生產、精細化管理，以科技孕育好桃，培育出個大、色豔、味甜的「科技桃」，成熟採摘後，快遞到消費者手中。

以桃為媒促合作 激發新動能

推介會現場，平谷區有關單位與ESR Group Limited 易商集團、雲雀科技公司、馬士基供應鏈管理（香港）有限公司、華潤集團潤慧投資公司、小舟科技等5家企業簽署了合作協議，總投資額約37億元人民幣，以桃為媒促合作、以桃招商促發展取得務實成效，激發京港市場繁榮新動能。 

（資料由客戶提供）

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