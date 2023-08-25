核污水 | 內地多地緊急限鹽價 操縱價格最高罰500萬

日本核污水排海後，內地不少城市出現搶鹽、囤貨現象。為免鹽價被炒高，多地發布通告。海南省規定，針對相互串通，操縱市場價格，造成商品價格較大幅度上漲的違法行為，最高罰500萬（人民幣，下同）。

海南省市場監督管理局昨日（24日）發布關於規範食鹽價格行為的通告強調，有關經營者要切實規範自身價格行為，配合政府做好保供穩價工作，不得實施相互串通、操縱市場價格；不得捏造、散布漲價信息，擾亂市場價格秩序；不得囤積居奇，或利用其他手段哄抬價格，推動市場價格過快、過高上漲等違法行為。

其中，針對相互串通，操縱市場價格，造成商品價格較大幅度上漲的違法行為，海南省市場監督管理局明確將責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處10萬元以上100萬元以下的罰款，情節較重的處100萬元以上500萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，或者吊銷營業執照。

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針對捏造、散布漲價信息，擾亂市場價格秩序，囤積居奇或利用其他手段哄抬價格，推動商品價格過快、過高上漲的違法行為，海南省市場監督管理局明確將責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處5萬元以上50萬元以下的罰款，情節較重的處50萬元以上300萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，或者吊銷營業執照。

針對利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者或者其他經營者與其進行交易的違法行為，海南省市場監督管理局明確將責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處5萬元以上50萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，或者吊銷營業執照。

此外，廣東汕尾市，江西吉安萬安縣，江西贛州石城縣、定南縣，廣西百色右江區、田陽區等地也相繼發布關於規範食用鹽市場價格行為的通告，告誡鹽業各經營者，要求穩定市場價格秩序。

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責任編輯：尹航

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