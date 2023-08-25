中國全面禁止日本水產進口 對日本影響有多大？

因應日本向海洋排放核污水，中國全面暫停日本水產品進口。分析指，日本出口中國的水產只佔其總貿易量少於1%，禁令對日本經濟影響甚微，中國此舉是政治意味大於經濟意味。

學者：即使禁令維持1年 也只影響日本GDP的0.03%

路透社報道指出，日本水產出口最多是到中國內地，其次是香港。從去年數據來看，日本向中國出口價值約871億日元的水產（約47.1億港元），向香港出口價值755億日元（約40.84億港元）水產。

本港稍早前宣布，禁止日本10個都或縣的水產品進口。

日本東京野村綜合研究所經濟學家木內登英表示，2022年日本出口水產到中國內地及香港只佔日本總出口的0.17%，即使禁令維持1年，也只影響日本GDP的0.03%。

由於日本的水產主要是內銷，一些知名的水產商也認為禁令對他們影響很小。

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分析人士表示，日本的出口總額接近100萬億日元，當中以汽車和機械為主，所以中國全面禁止進口日本水產品的影響微不足道。

穆迪高級經濟學家安格利克（Stefan Angrick）表示，日本排放核處理水主要造成的影響是政治及環境方面，但禁止進口日本水產品對經濟的影響是最少的。

報道引述新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎稱，中國全面禁止日本水產品似乎是中日競爭的一部份，這是考慮到日本與美國關係密切，而日中關係當然又與美中關係糾纏在一起。

上星期，北京批評美日韓加強軍事及經濟聯繫。

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責任編輯：尹航

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