核污水 | 中國會否缺鹽？井礦鹽資源夠14億人吃兩萬多年

日本宣布福島第一核電站啟動核污水排海後，內地多個城市出現食鹽搶購現象。中國食鹽產量能否滿足國內需求、鹽礦儲備能否保障未來食鹽供應等一系列問題引發關注。

內地民眾對缺鹽的恐慌情緒從沿海地區蔓延到內陸地區，多個城市貨架上的食鹽被搶購一空，電商平台上的食鹽商品亦已售罄。中國鹽業集團連夜發聲明稱，內地食鹽來源主要分為井礦鹽、湖鹽及海鹽，其中井礦鹽及湖鹽在食鹽結構中佔比達九成，兩者生產均不受核污水影響。

那麼，中國消費者還有必要囤鹽嗎？

從供需方面看，中國近年食鹽表觀需求量維持在1150萬噸左右；而食鹽產量近年呈上升趨勢，且自2019年以來一直維持在1200萬噸以上，完全能夠滿足國內基本的食鹽消費需求。另據民生證券分析，隨著近年減鹽運動的推進以及人口規模整體穩定，國內食鹽消費總量有著緩慢下降的趨勢。

即使完全拋除佔比10%的海鹽來源，從佔比最高的井礦鹽來看，據2017年國家發改委數據，探明的井礦鹽儲量有大約1.1萬億噸，按25%的回採率計算，可以產出2750億噸食鹽，夠全國人民吃兩萬三千多年。

此外，中國的儲備機制能夠在遇到自然災害和突發事件時，保障食鹽的安全穩定供應。在山東，政府和企業等食鹽儲備合計超過17萬噸，可滿足全省半年多的正常銷量；廣東的食鹽儲備量亦達10.8萬噸，百分百覆蓋全省各市縣行政區域。

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責任編輯：易燕丹

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