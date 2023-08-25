千人計劃2.0？ 外媒曝北京重啟招募海外芯片專才

隨著美國限制芯片出口和收緊對華技術管控，中國據報正重啓引進海外專才的「千人計劃」，並招募尖端芯片人才，以進一步推動高科技領域發展。

路透社報道，在美國對相關科技人員進行審查期間，中國一度停止推行千人計劃。但透過分析2019年至2023年間500多份政府文件，以及多位知情人士透露，千人計劃已由工業和信息化部監督的「啟明計劃」（Qiming）所取代。

新計劃內容包括與地方政府、省級相關部門以及官方支持的中國芯片公司進行招聘合作，專注於從科技領域招募人才，包括半導體等敏感或機密領域。與千人計劃不同的是，新計劃不公布名單，招聘內容也不會出現在政府網站上。

消息人士指，招募活動提供特權津貼，包括買樓補貼和300萬至500萬元人民幣的簽約獎金。數以千計的入選者大多數曾在美國頂尖大學學習，且至少擁有一個博士學位。

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報導引述官方智庫中國信息產業發展中心，和中國半導體行業協會發布的2021年有關報告顯示，儘管中國芯片產業在近年發展迅速，但今年仍面臨約20萬人的人才短缺，尤其是工程師和芯片設計師。

美國國家反情報與安全中心發言人博伊德（Dean Boyd）表示，外國對手和戰略競爭者都明白，獲得美國和西方頂尖人才就如獲得技術本身，當這種招募產生內在利益或承諾衝突時，可能為美國經濟和國家安全帶來風險。

另有華府官員指，在美國招募人才不違法；但大學研究人員若在接受美國政府研究資助的同時，沒有申報與中國機構的關係，則有違法風險。

責任編輯：易燕丹

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