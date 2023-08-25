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國常會：推進保障性住房建設 有利於擴大有效投資

國情動向 20:07 2023/08/25

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中國總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過關於規劃建設保障性住房的指導意見。

據新華社，會議指出，推進保障性住房建設，有利於保障和改善民生，有利於擴大有效投資，是促進房地產市場平穩健康發展、推動建立房地產業發展新模式的重要舉措。要做好保障性住房的規劃設計，用改革創新的辦法推進建設，確保住房建設質量，同時注重加強配套設施建設和公共服務供給。

會議還審議通過《醫藥工業高質量發展行動計劃（2023－2025年）》、《醫療裝備產業高質量發展行動計劃（2023－2025年）》。

會議強調，醫藥工業和醫療裝備產業是衛生健康事業的重要基礎，事關人民群眾生命健康和高質量發展全局。要着力提高醫藥工業和醫療裝備產業韌性和現代化水平，增強高端藥品、關鍵技術和原輔料等供給能力，加快補齊我國高端醫療裝備短板。要着眼醫藥研發創新難度大、周期長、投入高的特點，給予全鏈條支持，鼓勵和引導龍頭醫藥企業發展壯大，提高產業集中度和市場競爭力。

要充分發揮我國中醫藥獨特優勢，加大保護力度，維護中醫藥發展安全。要高度重視國產醫療裝備的推廣應用，完善相關支持政策，促進國產醫療裝備迭代升級。要加大醫工交叉複合型人才培養力度，支持高校與企業聯合培養一批醫療裝備領域領軍人才。

責任編輯：袁瑋婧

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