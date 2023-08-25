工銀亞洲與長虹集團合作 完成對阿根廷出口貿易首批跨境人民幣業務

近日，中國工商銀行（亞洲）有限公司（「工銀亞洲」）攜手中國工商銀行（阿根廷）有限公司（「工銀阿根廷」），為電子製造業界領軍企業四川長虹電器股份有限公司下屬全資子公司長虹（香港）貿易有限公司（「香港長虹」）辦理對阿根廷出口貿易首批跨境人民幣金融業務，依托工銀集團資源和人民幣業務優勢，全力支持中資企業拓展海外市場，進一步提升人民幣跨境貿易投資服務質素。



近期中國與阿根廷貿易往來越趨緊密，繼阿根廷政府於4月宣布由中國進口商品貿易使用人民幣結算後，中國和阿根廷兩國政府於6月簽署《中華人民共和國政府與阿根廷共和國政府關於共同推進「一帶一路」建設的合作規劃》。工銀亞洲迅速把握政策機遇，協同香港長虹結合貿易鏈需求，制定結算融資全流程跨境人民幣服務方案，聯動工銀阿根廷高效推進人民幣信用證結算、跟單、買單等全流程業務辦理服務，順利協助香港長虹落地首批中阿貿易項下跨境人民幣一攬子金融配套業務，有效助力「走出去」企業降低匯兌交易成本，穩健拓展海外市場。



中國工商銀行（亞洲）按照中國商務部和中國人民銀行《關於進一步支持外經貿企業擴大人民幣跨境使用促進貿易投資便利化的通知》等政策要求，針對中阿貿易新形勢和政策導向，堅持從客戶需求出發，持續創新優化人民幣產品和服務方案，豐富跨境人民幣業務場景，為「走出去」企業提供堅實金融支持，助力香港進一步鞏固全球最大離岸人民幣業務樞紐地位，並竭力為有序推進人民幣國際化作出貢獻。

責任編輯：袁瑋婧