港大經管學院院長：國家當務之急是要讓民營企業家重拾信心

香港大學經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱表示，中國正面臨多重挑戰，國家當務之急是要讓民營企業家重拾信心。

港大經管學院昨日舉辦名家講座系列 - 第二講，邀請了2023年亞布力中國企業家論壇輪值主席、新東方教育科技集團董事長俞敏洪；亞布力論壇理事、新希望集團董事長劉永好；及恒隆地產董事長陳啟宗擔任專題演講嘉賓，從不同視角觀察及探討中國經濟未來發展的挑戰與機遇。講座於香港大學創立方舉行，吸引逾百位商界領袖、傑出學者、校友和學生出席。

港大經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱表示，中國現在面臨多重挑戰，包括地緣政治加劇緊張、國際金融政策的風雲突變和經濟轉型，國家當務之急是要讓民營企業家重拾信心，積極參與競爭及努力開拓。希望中國能不斷改革開放及優化市場環境，讓中國企業家精神發揚光大，帶動國家經濟走向另一個輝煌。

恒隆地產董事長陳啟宗先生表示，二戰之後全世界都進入了全球化的格局，中國， 特別是背靠祖國的香港都是受益人，而大家都是在這個大環境成長。然而，今天走進了一個逆全球化的階段。地緣政治引致地緣經濟的問題，中國內部的經濟和房地產行業都改變了很多。面對諸多不確定因素，他對未來五到十年的前途感到擔憂，但是我認爲國家變強，才是達至和平比較有把握的道路。

責任編輯：袁瑋婧