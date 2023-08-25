  • 29°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 22:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港大經管學院院長：國家當務之急是要讓民營企業家重拾信心

經濟脈搏 21:20 2023/08/25

分享：

分享：

香港大學經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱表示，中國正面臨多重挑戰，國家當務之急是要讓民營企業家重拾信心。

港大經管學院昨日舉辦名家講座系列 - 第二講，邀請了2023年亞布力中國企業家論壇輪值主席、新東方教育科技集團董事長俞敏洪；亞布力論壇理事、新希望集團董事長劉永好；及恒隆地產董事長陳啟宗擔任專題演講嘉賓，從不同視角觀察及探討中國經濟未來發展的挑戰與機遇。講座於香港大學創立方舉行，吸引逾百位商界領袖、傑出學者、校友和學生出席。

港大經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱表示，中國現在面臨多重挑戰，包括地緣政治加劇緊張、國際金融政策的風雲突變和經濟轉型，國家當務之急是要讓民營企業家重拾信心，積極參與競爭及努力開拓。希望中國能不斷改革開放及優化市場環境，讓中國企業家精神發揚光大，帶動國家經濟走向另一個輝煌。

恒隆地產董事長陳啟宗先生表示，二戰之後全世界都進入了全球化的格局，中國， 特別是背靠祖國的香港都是受益人，而大家都是在這個大環境成長。然而，今天走進了一個逆全球化的階段。地緣政治引致地緣經濟的問題，中國內部的經濟和房地產行業都改變了很多。面對諸多不確定因素，他對未來五到十年的前途感到擔憂，但是我認爲國家變強，才是達至和平比較有把握的道路。

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 政治 地緣政治 香港 國際集團 行業 香港大學 中國

下一篇文章

工銀亞洲與長虹集團合作 完成對阿根廷出口貿易首批跨境人民幣業務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平主持中央政治局會議：加大宏觀政策調控力度 推動經濟好轉
習近平主持中央政治局會議：加大宏觀政策調控力度 推動經濟好轉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款