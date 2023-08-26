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中方籲國際社會共同敦促日本停止核污水排海

國情動向 10:39 2023/08/26

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中國常駐聯合國副代表耿爽表示，中方呼籲國際社會共同敦促日本政府糾正錯誤決定，立即停止核污水排海。

耿爽在聯合國大會關於日本福島核污染水排海問題會議上指出，海洋是全人類的共同財產，更是太平洋島國賴以生存的藍色家園，促請日方以真誠態度同有關國家和利益攸關方善意溝通，以負責任方式處置核污水，避免對全球海洋環境、對世界各國人民的健康福祉，造成不可預測的破壞和危害。

耿爽強調，核污水處置具有跨國影響，絕不是日本一家私事。日方這一舉動無視公共利益，公然向包括太平洋島國在內的全世界轉嫁核污染風險，極其自私自利，極其不負責任。

他説，人為向海洋排放核事故污水沒有先例，也沒有公認的處置標準。長期以來，圍繞福島核污水排海對海洋環境、食品安全和人類健康的影響一直存在嚴重關切，日方做法的正當性、合法性、安全性也一直受到廣泛質疑。日方迄未解決國際社會對於核污水淨化裝置長期可靠性、核污水數據真實準確性、排海監測方案的完善有效性的重大關切。中國等利益攸關方多次指出，如果核污染水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海。

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核污水 | 中國會否缺鹽？井礦鹽資源夠14億人吃兩萬多年

責任編輯：易燕丹

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