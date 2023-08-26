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內地落實「認房不認貸」專家：一線城市跟進概率大

經濟脈搏 11:44 2023/08/26

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住建部等三部門印發通知，推動落實首套房「認房不認貸」政策。專家認為，在當前市場持續下行的背景下，一線城市跟進的概率較大。

何為「認房不認貸」？認房、認貸主要是銀行發放貸款時評判首套房、二套房的標準，認房是認所在城市的房子，認貸是認全國的房貸。全國各地執行標準不一，「認房又認貸」最為嚴格，只要在全國有過貸款記錄，再次申請貸款按照二套房來發放。據諸葛數據研究中心不完全統計，目前共有一線城市及廈門、成都、合肥等約20個熱點城市實行「認房又認貸」政策。

易居研究院研究總監嚴躍進指，今次三部門明確推動落實「認房不認貸」，只要名下無房，就可以按首套房進行認定，令一些有貸款記錄的置業人士，也可以享受首套房的標準，快速降低購房的成本。

諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙也認為，新政利好兩類置業群體，一類是常住地有一套貸款住房準備賣出房子換房，一類是在常住地外其他城市有過房貸記錄本地無房的置業客群。對市場而言，「認房不認貸」有利於改善性需求的釋放，也符合更好地滿足改善性合理住房需求政策方針，提升市場活躍度，促進房地產市場平穩發展。

三部門推動落實首套房「認房不認貸」政策

鄭州發布樓市15條 暫停住房限售 落實「認房不認貸」 政策

值得一提的是，新政納入「一城一策」工具箱，供城市自主選用。王小嬙給出相對樂觀的預期，指在當前市場持續下行的背景下，一線城市跟進的概率較大。

中原地產首席分析師張大偉則認為，「認房不認貸」在一線城市預計不會全面實施，深圳無房有貸戶首付50%，北京、上海無房有貸基本60%～80%起，預計政策不會全面鬆綁，或率先在北京的房山，上海的臨港等偏遠區域試點。

58安居客研究院院長張波分析稱，市場對於「認房不認貸」落地的呼聲很高，本次三部門的表態也為政策的落地掃清一些障礙，但預計這一政策不會全國「一刀切」，一線城市落地的節奏依然可能偏慢。

責任編輯：易燕丹

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