  • 31°C
香港時間 : 2023826日 (週六) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

波音據報準備恢復向中國交付737 MAX客機

經濟脈搏 13:08 2023/08/26

分享：

分享：

彭博社引述消息人士報道，美國飛機製造商波音計劃恢復向中國客戶交付737 MAX客機，將是自2019年波音客機接連發生空難事故後，波音首次向中國交付這一機型。

報導指，波音預計未來數周把一架737 MAX交付予南方航空，但確切交付時間尚未敲定，因為波音仍在修復客機本周發現的製造缺陷，另需取決於客戶的準備情況。據了解，波音本月已把2架原先為中國航空公司建造的737 MAX移出倉庫，但不確定是交付予南航、抑或給予其他客戶。

波音沒有證實上述消息，僅表示將繼續支持中國客戶，「對於交付，我們將在時機成熟時為客戶做好交付準備。」

波音2架737 MAX於2018年底及2019年3月先後墜毀，中國民航當局暫停該款飛機的飛行許可，航空公司隨即暫停涉事型號飛機的飛行，交付工作亦受阻。其後，中美關係轉趨緊張，波音737 MAX復飛遙遙無期。直至今年初，中國民航當局表示完成對相關機種的評估及恢復飛行許可，南方航空率先復飛737 MAX的商業航班。

彭博早前引述消息人士報道，美國商務部長雷蒙多明日（28日）訪華，或有助推進波音向中國交付737 MAX客機。

停飛1404天 波音737 MAX商業航班今復飛

中國未批准交貨 波音大批737 Max想找印度接手

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

波音尋新買家 將轉售部份原計劃交付中國的737Max客機
2022/09/16
波音尋新買家 將轉售部份原計劃交付中國的737Max客機
中國未批准交貨 波音大批737 Max想找印度接手
2022/10/18
中國未批准交貨 波音大批737 Max想找印度接手
停飛1404天 波音737 MAX商業航班今復飛
2023/01/13
停飛1404天 波音737 MAX商業航班今復飛

你可能感興趣

波音尋新買家 將轉售部份原計劃交付中國的737Max客機
13:32 2022/09/16
波音尋新買家 將轉售部份原計劃交付中國的737Max客機
中國未批准交貨 波音大批737 Max想找印度接手
11:26 2022/10/18
中國未批准交貨 波音大批737 Max想找印度接手
停飛1404天 波音737 MAX商業航班今復飛
15:06 2023/01/13
停飛1404天 波音737 MAX商業航班今復飛
中國市場 航空科技 航空事故 空難 航空 波音 中美關係 美國 中國

下一篇文章

內地落實「認房不認貸」專家：一線城市跟進概率大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平主持中央政治局會議：加大宏觀政策調控力度 推動經濟好轉
習近平主持中央政治局會議：加大宏觀政策調控力度 推動經濟好轉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款