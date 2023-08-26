波音據報準備恢復向中國交付737 MAX客機

彭博社引述消息人士報道，美國飛機製造商波音計劃恢復向中國客戶交付737 MAX客機，將是自2019年波音客機接連發生空難事故後，波音首次向中國交付這一機型。

報導指，波音預計未來數周把一架737 MAX交付予南方航空，但確切交付時間尚未敲定，因為波音仍在修復客機本周發現的製造缺陷，另需取決於客戶的準備情況。據了解，波音本月已把2架原先為中國航空公司建造的737 MAX移出倉庫，但不確定是交付予南航、抑或給予其他客戶。

波音沒有證實上述消息，僅表示將繼續支持中國客戶，「對於交付，我們將在時機成熟時為客戶做好交付準備。」

波音2架737 MAX於2018年底及2019年3月先後墜毀，中國民航當局暫停該款飛機的飛行許可，航空公司隨即暫停涉事型號飛機的飛行，交付工作亦受阻。其後，中美關係轉趨緊張，波音737 MAX復飛遙遙無期。直至今年初，中國民航當局表示完成對相關機種的評估及恢復飛行許可，南方航空率先復飛737 MAX的商業航班。

彭博早前引述消息人士報道，美國商務部長雷蒙多明日（28日）訪華，或有助推進波音向中國交付737 MAX客機。

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責任編輯：易燕丹

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