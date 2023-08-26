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解放軍出動41次機、艦  軌跡曝光「包圍台灣」

國情動向 14:10 2023/08/26

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台灣防務部門指，截至今早6時前的24小時內，偵獲大陸解放軍派出軍機32架次、9艘次軍艦在台海周邊活動，航行軌跡環繞台灣外海。外界認為，解放軍此次行動或與美國再度對台出售軍備有關。

台灣中時新聞網引述防務部門的示意圖稱，解放軍昨日和今日出動包括蘇愷-30、殲-10、殲轟-7、運-8反潛機、空警-500機、運-9通信對抗機等軍機；此外，還有TB-001、BZK-005、彩虹4型等無人機。多架次軍機的航行軌跡，正好將台灣包圍住。

防務部門表示，軍方運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

美國周三（23日）再批准對台出售總值5億美元的軍事裝備，涉及用於F-16戰機的紅外線搜索追蹤系統。

在北京，國防部新聞發言人張曉剛批評，美方向台售武是粗暴干涉中國內政的惡劣行徑，威脅台灣同胞安危福祉和台海和平穩定。中方對此表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

張曉剛表示，中方敦促美方切實履行不支持「台獨」承諾，立即停止武裝台灣，停止提升美台軍事聯繫。「以台制華」注定失敗，「以台制華」死路一條。中國人民解放軍始終保持高度戒備，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。

美再批5億美元對台軍售 京斥危害台海和平促撤銷

美國務院批准對台軍售 北京促停止製造台海局勢緊張

責任編輯：易燕丹

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