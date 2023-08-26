核污水 | 內地輻射檢測儀月售萬台 專家：效用有限

日本福島核污水排海後，不但掀起搶鹽潮，原本無人問津的核輻射檢測儀在內地各大電商平台上銷量急增，有店鋪月銷量已過萬。不過專家指，這種便攜式檢測儀效果有限，沒必要購買。

在某電商銷售平台上，其中一品牌的核輻射檢測儀8月銷量達到1萬台以上。而另一家價格貴一些的核輻射檢測儀1月至今銷售1,000多台，商品頁面顯示月銷量300多台，該店客服人員表示，僅8月24日一天的銷量就達到240台。

商家介紹，檢測儀可實時檢測食物等核輻射含量；還有客服表示，儀器可以測含X射線、貝塔射線、伽馬射線的輻射，可測日本食品、化妝品、海鮮、礦石、大理石等。

購買核輻射儀的劉女士表示，福島核污水排海後，自己比較焦慮，不僅擔心水產品受到影響，還擔心核輻射會讓人得癌症，「買核輻射檢測儀就是圖個安心。」

據九派新聞報道，有專家解釋，如果想用便攜式放射性檢測儀檢測出水產品受到核污染，被檢測的水產品至少要受到每公斤5,000貝克勒爾（衡量放射性物質或放射源的計量單位）的輻射污染。而食品藥品安全處規定的標準值則是每公斤100貝克勒爾。另外，這些便攜式檢測儀只能檢測出物體表面以及空氣中不具有危險性的輻射。

核輻射檢測技術專家魏鴻林也表示，核輻射檢測儀只能做一個定性的分析，而且對操作方法要求很高。如果樣品裡的輻射就在波動範圍內，是發覺不了的。對普通民眾來說，沒有那麼專業的知識，用普通儀器去測也很難發現差別。化妝品裡面的放射性物質有比較精確的檢測方法，應該拿去實驗室。

內地掀搶鹽潮有人買足90包 中鹽集團：食鹽儲備供應充足

核污水 | 中國會否缺鹽？井礦鹽資源夠14億人吃兩萬多年

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁