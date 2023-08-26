  • 31°C
香港時間 : 2023826日 (週六) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

核污水 | 內地輻射檢測儀月售萬台 專家：效用有限

社會熱點 16:33 2023/08/26

分享：

分享：

日本福島核污水排海後，不但掀起搶鹽潮，原本無人問津的核輻射檢測儀在內地各大電商平台上銷量急增，有店鋪月銷量已過萬。不過專家指，這種便攜式檢測儀效果有限，沒必要購買。

在某電商銷售平台上，其中一品牌的核輻射檢測儀8月銷量達到1萬台以上。而另一家價格貴一些的核輻射檢測儀1月至今銷售1,000多台，商品頁面顯示月銷量300多台，該店客服人員表示，僅8月24日一天的銷量就達到240台。

商家介紹，檢測儀可實時檢測食物等核輻射含量；還有客服表示，儀器可以測含X射線、貝塔射線、伽馬射線的輻射，可測日本食品、化妝品、海鮮、礦石、大理石等。

購買核輻射儀的劉女士表示，福島核污水排海後，自己比較焦慮，不僅擔心水產品受到影響，還擔心核輻射會讓人得癌症，「買核輻射檢測儀就是圖個安心。」

據九派新聞報道，有專家解釋，如果想用便攜式放射性檢測儀檢測出水產品受到核污染，被檢測的水產品至少要受到每公斤5,000貝克勒爾（衡量放射性物質或放射源的計量單位）的輻射污染。而食品藥品安全處規定的標準值則是每公斤100貝克勒爾。另外，這些便攜式檢測儀只能檢測出物體表面以及空氣中不具有危險性的輻射。

核輻射檢測技術專家魏鴻林也表示，核輻射檢測儀只能做一個定性的分析，而且對操作方法要求很高。如果樣品裡的輻射就在波動範圍內，是發覺不了的。對普通民眾來說，沒有那麼專業的知識，用普通儀器去測也很難發現差別。化妝品裡面的放射性物質有比較精確的檢測方法，應該拿去實驗室。

內地掀搶鹽潮有人買足90包 中鹽集團：食鹽儲備供應充足

核污水 | 中國會否缺鹽？井礦鹽資源夠14億人吃兩萬多年

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

核污水 | 內地壽司品牌密集表態：無日本進口食材改國產代替
2023/08/25
核污水 | 內地壽司品牌密集表態：無日本進口食材改國產代替
中國全面禁止日本水產進口 對日本影響有多大？
2023/08/25
中國全面禁止日本水產進口 對日本影響有多大？
內地掀搶鹽潮有人買足90包 中鹽集團：食鹽儲備供應充足
2023/08/24
內地掀搶鹽潮有人買足90包 中鹽集團：食鹽儲備供應充足
核污水 | 中國會否缺鹽？井礦鹽資源夠14億人吃兩萬多年
2023/08/25
核污水 | 中國會否缺鹽？井礦鹽資源夠14億人吃兩萬多年
核污水 | 內地多地緊急限鹽價 操縱價格最高罰500萬
2023/08/25
核污水 | 內地多地緊急限鹽價 操縱價格最高罰500萬

你可能感興趣

核污水 | 內地壽司品牌密集表態：無日本進口食材改國產代替
11:26 2023/08/25
核污水 | 內地壽司品牌密集表態：無日本進口食材改國產代替
中國全面禁止日本水產進口 對日本影響有多大？
15:15 2023/08/25
中國全面禁止日本水產進口 對日本影響有多大？
內地掀搶鹽潮有人買足90包 中鹽集團：食鹽儲備供應充足
15:05 2023/08/24
內地掀搶鹽潮有人買足90包 中鹽集團：食鹽儲備供應充足
社會民生 網購平台 食用安全 癌症 污染 商品 日本 中國

下一篇文章

乘務員起飛前從4米高機艙摔落 南航員工：客梯車撤走釀禍

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款