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管濤：年內人民幣匯率料寬幅震蕩

經濟脈搏 17:29 2023/08/26

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2023年亞布力論壇夏季高峰會於8月24日至27日在深圳召開。中銀證券全球首席經濟學家管濤在會上表示，年內人民幣匯率將是寬幅震盪行情。

管濤稱，到底偏強還是偏弱，最根本取決於國內經濟恢復的情況。如果經濟恢復得好，市場信心得到提振，人民幣匯率是一個中樞偏上的震蕩行情；如果恢復不及預期，人民幣匯率可能還會有調整的壓力。

他說，猜不准是必然，雙向波動是常態，還是要以風險中性的態度對待滙率的漲跌。

談及經濟形勢，管濤稱，中國外部環境變得更加複雜嚴峻。一方面，由於自身經濟的原因，美聯儲的緊縮還在延續，對世界經濟、國際金融的影響還在進一步顯現。另一方面，地緣政治因素的影響也令國際貿易和投資放緩。

「這不僅僅是中國面臨的問題，全世界都面臨類似的問題」 ，管濤說，雖然中國出口負增長，但整個全球貿易也是負增長。

他還提到，最近看了一個數據，嚇一大跳，意大利從今年4月份開始PPI負增長，而且是連續負增長；7月份德國PPI也是負增長。這從根本上反映全球經濟增速放緩，此外，主要央行的貨幣緊縮造成反通脹帶來的大宗商品價格回落，「大家都面臨同樣的問題」。

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責任編輯：易燕丹

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