內地7月規上工業企業利潤按年跌6.7% 跌幅續收窄

工業生產穩定恢復、企業營收邊際改善，內地7月規上工業企業利潤按年下跌6.7%，跌幅較上月收窄1.6個百分點，為連續第五個月收窄。今年前7個月，規上工業企業利潤按年下跌15.5%，跌幅較上半年收窄1.3個百分點。

國家統計局數據顯示，首7個月全國規模以上工業企業實現利潤總額39439.8億元（人民幣，下同），按年下跌15.5%，累計利潤降幅自年初以來逐月收窄，呈現穩步回升態勢。

期內，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額13805.9億元，按年下降20.3%；股份制企業實現利潤總額28835.6億元，下降16.6%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額9355.7億元，下降12.4%；私營企業實現利潤總額10226.6億元，下降10.7%。

在41個工業大類行業中，13個行業利潤總額按年增長，28個行業下降。其中，電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長51.2%，電氣機械和器材製造業增長33.7%，通用設備製造業增長14.5%；紡織業下降20.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降26.4%，非金屬礦物製品業下降28.8%，農副食品加工業下降32.6%。

國家統計局工業司統計師孫曉解讀指，7月工業生產穩定恢復，產銷銜接水平明顯提升，企業營收邊際改善，盈利水平持續好轉。隨著經濟恢復向好，供求關係逐步改善，工業產銷銜接水平明顯提升，加之工業品出廠價格降幅收窄，共同推動工業企業營收改善。

孫曉稱，總體而言，工業企業利潤持續改善，下一步要繼續精準有力實施宏觀政策，着力擴大有效需求，持續提振市場信心，激發經營主體活力，推動工業經濟持續回升向好。

責任編輯：易燕丹

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