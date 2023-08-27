核污水 | 內地日本遊現退團潮 國慶旅遊市場生變

日本啟動福島核污水排海後，內地赴日旅行團出現退團潮。多家旅行社表示，國慶假期的旅遊路線推廣計劃將會作出調整，暫時不再大力推廣日本遊，甚至考慮暫停相關營銷計劃。

文旅部公布第三批恢復出境旅行團名單後，日本隨即成為最熱門的旅遊目的地。在線旅遊平台攜程跟團搜索量數據顯示，前段時間日本搜索量已超過東南亞的泰國、新加坡，躍居出境遊第一位。

但隨著日本核污水排海引發的安全問題，國慶黃金周期間，內地遊客赴日旅遊的預期大幅降低，不少旅遊企業人士透露，已經有一些客人開始退團。

「我原本是打算國慶假期去日本旅遊，已經在準備簽證材料了，但這幾天看到日本的排污入海事件，我和朋友們也開始重新考慮假期出遊的目的地。」消費者李小姐稱。

核污水 | 內地輻射檢測儀月售萬台 專家：效用有限

核污水 | 內地壽司品牌密集表態：無日本進口食材改國產代替

《第一財經》引述一家大型旅行社的相關負責人指，這幾天已陸續收到客人退團的通知，「還有一部分客人原本是打算在國慶期間赴日本旅遊，現在也開始觀望，並未及時下單。」

在攜程、同程、途牛和驢媽媽等在線旅遊平台上，盡管日本旅遊產品還在銷售，但並未放置在顯眼位置。此外，不少旅遊企業表示，在接下來的營銷中，尤其是國慶假期的旅遊路線推廣計劃中會做出調整，暫時不再大力推廣日本遊，或者會將日本旅遊的相關營銷計劃暫停。部分平台則改為主推德國、英國和北歐多國旅遊線路。

靠譜旅業CEO張致寧認為，本周開始，日本核污水排海將對中日間的經貿往來造成一系列影響。從旅遊市場來看，在未來相當長的時期內，日本的泛旅遊經濟，或將因為中國遊客減少而出現萎縮的可能。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁