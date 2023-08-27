內地證券交易印花稅明起減半徵收 中證監再出3招穩A股

財政部、稅務總局表示，為活躍資本市場、提振投資者信心，自明日（28日）起，證券交易印花稅實施減半徵收。

現時A股交易的印花稅由賣方支付，稅率為0.1%，下調印花稅後，稅率將降至0.05%。

中證監同時出手限制大股東減持A股，中證監表示，若上市公司存在破發（即股價跌穿發行價）、破淨（即股價低於每資產價值）情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30%的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份。控股股東、實際控制人的一致行動人比照上述要求執行；若上市公司披露為無控股股東，第一大股東同樣照上述要求執行。

中證監並稱，會完善一二級市場逆週期調節機制，圍繞合理把握IPO、再融資節奏。將根據近期市場情況，階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡。

另外，A股下調融資買入證券時（孖展買入）最低保證金比例，經中證監批准，上交所、深交所、北交所發布通知，修訂《融資融券交易實施細則》，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%，此調整將自2023年9月8日收市後實施。

1990年以來，A股已進行7次印花稅率調整，其中2000年之後共下調3次，均發生於A股走勢疲軟、投資者情緒不佳的階段。整體可以看到，下調證券交易印花稅率可能使股市短期止跌，帶來日度或周度級別的回漲。

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責任編輯：袁瑋婧