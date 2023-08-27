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核污水｜青島日本人學校遭擲石 日方促華保障僑民安全

社會熱點 17:35 2023/08/27

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日本駐山東青島總領事館表示，上周四，即首日排放福島核污水，青島日本人學校遭人投擲石塊，未有造成設施損壞或人員受傷，當地警方拘捕一名涉事男子。

針對有關情況，日本外務省昨日致電中國駐日公使楊宇，對事件表示極度遺憾和擔憂，敦促中方呼籲民眾保持冷靜，並採取一切可行措施，確保日本在華僑民和使館的安全。

日本自從將福島核污水排海後，福島縣的政府機構、餐廳、酒店及學校等，都收到大量來自中國的電話，以中文表達對排放核污水的不滿。福島縣警方稱，正與相關部門調查事件，呼籲民眾盡量不要接聽陌生來電，或國際長途電話，並使用電訊公司的拒絕騷擾電話服務。

另外，內地民間普遍擔憂漁獲受輻射污染，國內水產商戶的直播間持續被「網暴」，漁民紛紛呼籲民眾理性；有不少漁民開始考慮轉行，亦有刺身店準備改賣其他食品。

中國海洋大學海洋生命學院副教授周仲元認為，短期內民眾不必對海鮮產品陷入恐慌。但有業界擔憂核污水事件打擊整個海鮮消費市場，不僅日本料理店，中餐廳也用海鮮，店家對所有海鮮產品都失去消費慾望。

核污水 | 內地日本遊現退團潮 國慶旅遊市場生變

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責任編輯：易燕丹

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