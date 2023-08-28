雷蒙多在北京與王文濤會晤 冀促進中美經貿關係

中國商務部長王文濤在北京會見美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。外媒報道，雷蒙多此行旨在促進中美之間的商貿聯繫，但不會在涉及美國國家安全問題上進行談判。

雷蒙多昨晚乘專機抵達北京，展開四天訪華行程，中國商務部美大司司長林峰及美國駐華大使伯恩斯到場接機。今次是雷蒙多上任後首次訪華，亦是拜登政府6月以來第4位訪華的美國高官。

路透社報道，雷蒙多今明兩日會在北京與中國官員舉行雙邊會談，然後前往上海；有消息人士指她正考慮參觀上海迪士尼樂園。

雷蒙多在啓程前表示，此行目標是保護必須保護的領域，促進能夠促進的領域，揚言：「我到中國時不會手下留情，但打算務實面對。」她指出，美國無意同中國經濟脫鉤，而是希望與華建立穩定的商貿關係，其核心是定期溝通，雙方需要通過溝通來避免衝突。

雷蒙多沒有證實與中國建立半導體出口工作組的計劃，但強調會向中國官員表明，美方不會在涉及國家安全問題上進行談判，亦不會做出讓步和妥協。她透露，出發前曾與逾100名商界領袖會面，訪華期間將提出他們所關切的問題。

此外，雷蒙多希望促進美中之間的旅遊業務，她表示，如果中國赴美旅遊恢復到2019年的水平，將為美國經濟增加300億美元收益及5萬個就業機會。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁