A股印花稅減半 官媒：為進一步降低證券交易成本留空間

A股今日起印花稅減半，國務院主辦的《經濟日報》發表評論文章指，此次減半徵收而不是一次性取消印花稅，既讓利於民，也為未來進一步降低證券交易成本、活躍資本市場留下可操作空間。

內地證券交易印花稅明起減半徵收 中證監再出3招穩A股

文章指，直接下調50%證券交易印花稅，一年或將減少千億元左右的交易費用，對於活躍資本市場、提振投資者信心將起到催化作用。從財政收入的角度看，目前印花稅佔全國財政收入的比重不足2%，適當削減印花稅並不會對財政收入造成過大衝擊。同時作為調節資本市場的重要政策工具，今次減半徵收是綜合考慮多方面因素、穩定市場預期的務實之舉。

文章認為，相比於印花稅下調帶來的「真金白銀」利好，其釋放的政策信號更為重要，反映出監管部門對於資本市場的重視。此外，證監會周日（27日）「三箭」齊發，推出階段性收緊IPO節奏、進一步規範股份減持行為、降低融資保證金比例等利好，足見監管部門活躍資本市場的決心。

三大證券報：釋穩預期、強信心訊號

《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》均在頭版發表評論文章，稱本次政策措施密集出台彰顯呵護股市堅定態度和決心。

《中國證券報》稱，印花稅減半徵收、階段性收緊IPO節奏等政策「組合拳」的強力出台，再次釋放穩預期、強信心的強烈訊號。

《證券時報》指，基本面，中國經濟保持穩中向好趨勢沒有改變；政策面，「活躍市場，提振信心」一攬子措施，成熟一批，推出一批；市場面，A股估值已處歷史低位，高股息率、低估值的績優公司愈來愈多，市場吸引力逐步增強。相信資本市場必將展現有活力、信心足的新面貌，也必能為實體經濟復甦提供更豐富的給養。

《證券日報》認為，應當進一步堅定信心，撥開訊息「迷霧」，摒棄「一根陰線改判斷、一根陽線改三觀」的短線投機心態，降低各類雜音對自身判斷的影響，深刻認識中國經濟總體向好、長期向好的趨勢沒有變，理性客觀地分析當前的困難和成績。給經濟多一點信心，給投資多一點耐心。

責任編輯：易燕丹

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