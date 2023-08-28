  • 29°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 11:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台灣大選】郭台銘副手是誰？外界鎖定這個人

國情動向 11:06 2023/08/28

分享：

分享：

鴻海創辦人郭台銘今日宣布以獨立參選人身份，參加明年大選。一併公佈的還有辦公室發言人，由黃士修擔任。至於郭台銘的副手人選，外界點名可能是無黨籍原住民立委高金素梅。

郭台銘副手備受矚目，據台媒報道，藍營之前已有點將，包括南部、女性人選，其中之一就是無黨籍原住民立委高金素梅。

  • 辦公室發言人黃士修：黃士修1987年出生於台中市，是核能流言終結者創辦人兼執行長、廣播媒體主持人、現職策略顧問、特約撰稿人、廣播主持人、政治評論員。曾任中國國民黨籍總統候選人韓國瑜、洪秀柱顧問及幕僚、中國國民黨官方智庫國家政策研究基金會特約研究員、2018年以核養綠公投案領銜人、2021年核四商轉公投領銜人。黃士修自2013年起，於Facebook開設社團核能流言終結者，倡議不應廢除核能發電並應以其為基載電力發展多元能源，並針對反對核能發電等之「核能謠言」和「誇大不實的能源流言」提出辯駁。

【台灣大選】郭台銘以獨立參選人身份 參加2024大選

  • 高金素梅：高金素梅1965年出生於台中縣，曾當過演員和歌手。2002年起，她任職山地原住民選舉區立法委員至今。曾任無黨團結聯盟副主席。今年8月23日，她舉辦在線演唱會，期間強調希望台灣和平。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道
 

開啟hket App，閱讀全文
選舉 政治 郭台銘 國民黨 鴻海 台灣 中國

下一篇文章

【台灣大選】郭台銘以獨立參選人身份 參加2024大選
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款