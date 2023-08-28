【台灣大選】郭台銘副手是誰？外界鎖定這個人

鴻海創辦人郭台銘今日宣布以獨立參選人身份，參加明年大選。一併公佈的還有辦公室發言人，由黃士修擔任。至於郭台銘的副手人選，外界點名可能是無黨籍原住民立委高金素梅。

郭台銘副手備受矚目，據台媒報道，藍營之前已有點將，包括南部、女性人選，其中之一就是無黨籍原住民立委高金素梅。

辦公室發言人黃士修：黃士修1987年出生於台中市，是核能流言終結者創辦人兼執行長、廣播媒體主持人、現職策略顧問、特約撰稿人、廣播主持人、政治評論員。曾任中國國民黨籍總統候選人韓國瑜、洪秀柱顧問及幕僚、中國國民黨官方智庫國家政策研究基金會特約研究員、2018年以核養綠公投案領銜人、2021年核四商轉公投領銜人。黃士修自2013年起，於Facebook開設社團核能流言終結者，倡議不應廢除核能發電並應以其為基載電力發展多元能源，並針對反對核能發電等之「核能謠言」和「誇大不實的能源流言」提出辯駁。

【台灣大選】郭台銘以獨立參選人身份 參加2024大選

高金素梅：高金素梅1965年出生於台中縣，曾當過演員和歌手。2002年起，她任職山地原住民選舉區立法委員至今。曾任無黨團結聯盟副主席。今年8月23日，她舉辦在線演唱會，期間強調希望台灣和平。

責任編輯：尹航

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