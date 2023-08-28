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美聯儲鷹派沖淡中國救市大招 人民幣回吐大部分漲幅

經濟脈搏 12:16 2023/08/28

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人民幣兌美元在岸價（CNY）週一早盤大幅高開並接近一周高點，離岸價（CNH）短暫觸及7.27關口。但兩地匯價很快回吐大部分漲幅。分析指，週末中國祭出超級大招助穩資本市場，但美聯儲主席鮑威爾講話鷹派提振美聯儲年內繼續加息的預期，沖淡了中國救市大招的效果。

在岸價現報7.2837，離岸價現報7.2865，二者均一度升穿7.27。中間價報7.1856，較上日調升27點，較路透預測偏強近千點，凸顯監管堅定的維穩意圖。

交易員表示，市場可能更關注美元走向，接下來美國的非農就業數據若繼續超預期，人民幣面臨的壓力料再度上升。

內地財政部、稅務總局宣布，今日起將證券交易印花稅實施減半徵收，目的是為活躍資本市場、提振投資者信心。官媒表示，印花稅不是一次性取消，這為未來留下可操作空間。

管濤：年內人民幣匯率料寬幅震蕩

交易員指出，印花稅減半等舉措，要看資金會否重新流入。如果美元持續強勢，人民幣也很難反彈。

野村證券發布報告稱，中國正明顯加大支持股市的力度，並採取措施拯救房地產市場，以提振股市及人民幣升值，但認為這可能還不夠，如果沒有額外更積極的政策刺激，其積極影響將是短暫。

A股印花稅減半 官媒：為進一步降低證券交易成本留空間

內地證券交易印花稅明起減半徵收 中證監再出3招穩A股

責任編輯：尹航

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