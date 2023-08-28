行街都可以掃碼遞CV？浙江為大學生組織「夜市」招聘

浙江嘉興海寧市上周末在商場門口為大學生組織2場「夜市」招聘會，80家用人單位提供420個職位，約500名求職者參與，80多人初步達成意向。

澎湃新聞報道，2023年海寧市「職引未來·築夢青春」夏季夜市大學生招聘會上周五、六（8月25至26日）在海寧銀泰城露天廣場舉辦，晚上7時出攤，9時「打烊」。

招聘會現場，求職者無需攜帶紙質簡歷，可直接通過掃描企業招聘碼進入支付寶「智慧就業碼」平台填寫一些基礎信息，完成簡歷投遞。參與夜市招聘會的用人單位都是海寧當地企業，求職者和用人單位達成初步意向即可留下彼此的聯繫方式。

海寧市人社局相關負責人表示，此前海寧每周五上午都會組織綜合性的招聘會，而周末兩天的「夜市」招聘會主要針對求職大學生。本月首個周末，海寧市人社局在愛琴海購物公園人民廣場首次舉辦兩場「夜市」招聘會，80多家企業攜近千個職位參加，現場吸引求職者約2,800名，其中500多人達成求職意向。

「夏天白天很熱，年輕人都不願意來現場，習慣網上投遞簡歷，但我們覺得面對面的線下招聘會能達到更好的效果。考慮到現在年輕人都晝伏夜出，於是想在人流量大的商場附近搭建更接地氣的招聘『夜市』，暢通招聘信息，年輕人出來逛商場、吃個夜宵的時候就能順便投個簡歷。」海寧市人社局相關負責人說。

除了海寧市區，在眾多產業聚集的海寧市黃灣鎮，當地人社部門也在26日晚組織招聘「夜市」。海寧市人社局相關負責人表示，之後會對幾場活動的後續成果進行排摸，如果人才市場需求量大，招聘效果好，將定期繼續開展「夜市」招聘活動。

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責任編輯：易燕丹

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