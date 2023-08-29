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官媒籲投資者別懷疑政策效能 要讓子彈「飛一會兒」

即時中國 09:37 2023/08/29

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A股昨受減印花稅利好開市大升，惟後繼無力，官媒今發表評論指，要讓市場完全回歸正常運行軌道、投資者信心完全恢復還需時間，要對政策效能保持耐心。

《證券時報》頭版評論指，監管部門加快推出了一批可落地、有實效的政策舉措。客觀來看，資本市場對宏觀經濟、行業政策、微觀經營主體表現等高度敏感，其走勢是基本面、政策面、資金面、情緒面以及境外環境等綜合結果。不能單看一日一時漲跌幅度，就對政策效能持懷疑態度，讓子彈「飛一會兒」。

當前，活躍資本市場的政策工具箱已經打開，監管部門持續找發力點，在引入源頭活水、降低交易成本、提高交易暢通性等方面推進改革舉措，未來有更多的政策值得期待，如推出資本市場投資端改革方案，加大各類中長期資金引入力，提高權益投資比例，適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間等。

評論指，活躍資本市場、提振投資者信心是一項系統工程，涉及方方面面工作，需要久久為功。相信隨著穩增長政策持續加碼，有效市場和有為政府更好結合，宏觀政策與微觀政策相輔相成，政策疊加紅利加快釋放，中國股市有望平穩運行，進一步健康發展。

責任編輯：陳建錫

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