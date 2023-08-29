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核污水｜內地假期赴日機票搜尋量減半 價格走低

即時中國 10:09 2023/08/29

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日本核污水排海引發中國民眾反感和恐慌，有旅行平台上的日本機票搜尋量大減近一半，短期出發的航班，部分票價也出現跌幅。

內媒報道，在開放第三批團隊遊國家名單後，日本原本是航空公司加開航班的首選，日本東京和大阪都是出境遊前十的目的地，但現在更多公司選擇觀望。有旅行平台數據顯示，自核污水排海後，飛往東京、大阪的機票搜索量斷崖式下跌，較之前減少近一半，而吉隆坡，倫敦，洛杉磯等其他熱門城市不跌反升。

一家航空公司的負責人透露，本周赴日機票預訂量比上周少了1/3，退票增加很多；另一家則表示原本增加航班的計劃已改為觀望，畢竟「形勢變化太快」。

報道又提到，航班量的多少也一定程度上決定著機票價格的高低，例如目前中日之間航班量最多的上海-大阪，機票價格在中日航班中是最便宜的，9月中旬最低只有750元（人民幣，下同）左右，其他城市到大阪的機票價格也都降到了三位數，而中國到日本其他城市的票價還在四位數。

另外，多個旅遊平台後已把日本旅遊產品改放在較不顯眼的位置，有平台負責人透露，一些旅客已開始退團，暫時不會推廣，甚至可能暫停日本旅遊的相關營銷計劃。

責任編輯：陳建錫

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官媒籲投資者別懷疑政策效能 要讓子彈「飛一會兒」
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