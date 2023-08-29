工信部再召開製造業座談會 了解企業經營及供需

工信部昨日（28日）召開製造業企業座談會，了解新能源汽車、鋰電池、智能製造等行業發展情況，聽取企業訴求及政策建議，研究相關工作措施。

會上，廣汽集團、寧德時代、天合光能、北京海博思創、大連融科儲能、中國生物、三一集團、南京埃斯頓、吉利控股等12家企業負責人作了重點發言，介紹企業經營和市場供需情況，交流行業技術發展趨勢及帶來的機遇和挑戰，圍繞培育壯大發展新動能、促進工業經濟平穩增長等提出政策建議。

工信部部長金壯龍認真聽取發言，表示工業和信息化部將進一步健全與製造業企業的常態化溝通交流機制，對企業反映的問題、提出的建議，分類梳理研究，建立工作台賬，完善政策儲備，求真務實、加快推動解決，讓企業在投資興業、創造市場的過程中更有底氣、更有安全感。

金壯龍強調，要力爭在開闢新賽道、培育新動能上取得更大成效。要著眼構建現代化產業體系，圍繞高端化、智能化、綠色化發展，用好政策空間，找準發力方向。鼓勵製造業企業深耕專業領域，加大創新投入，著力補短板、鍛長板、強基礎，做好技術、人才等要素準備，以技術和產品優勢贏得市場競爭優勢。

要發揮龍頭企業的示範帶動作用，大力弘揚誠信守法創新的企業家精神，積極推進行業規則制定和自律體系建設，與產業鏈上下游和廣大中小企業一起，共同呵護行業發展環境。要強化政企協同配合，在深化改革、公平監管、政策支持、服務保障上下更大功夫，持續為企業紓困解難、鬆綁減負、做好服務。

責任編輯：陳建錫