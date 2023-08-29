核污水｜林芳正：或就中國禁日本水產進口向WTO申訴

日本外長林芳正表示，將就中國對日本水產的禁令採取必要行動，包括向世貿（WTO）申訴。他又對有關的騷擾電話問題表示失望，促北京採取負責任行動。

*更新日本稱或向WTO起訴

林芳正表示，日方尋求與中國建立穩定、建設性的關係。希望中國採取負責任行動，繼續就共同的問題進行合作。他又提到，日本將在包括WTO框架在內的各種途徑下，針對中國禁令採取必要行動。經濟安保大臣高市早苗則表示，如果通過外交途徑向中國提出抗議無效，向WTO投訴可能成為一種選擇。

騷擾電話問題也繼續發酵，日本首相岸田文雄昨要求中國政府確保在華日僑、日本駐外公館安全，說核處理水排海舉措受美國等肯定，將把國際社會聲音傳遞給中國。東京電力公司統計，從開始排放核處理水的24日至27日，已接到來自中國的超過6000個。日本警察廳則累計收到225宗騷擾電話的報告。

中日關係因為核污水排海而轉趨緊張，日本就使領館及在華機構遭滋擾向中方提出交涉，中方亦指，近日中國駐日使領館接到大量來自日本國內的騷擾電話，敦促日方依法處置，切實保障中國使領館和公民安全。

責任編輯：陳建錫